Приштина, , 15:46 — REGNUM Сегодня, 4 июля, стало известно, что ещё три депутата парламента Косово оказались заражены коронавирусом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, помимо главы фракции Демократической лиги Косово Арбена Гаши, инфицированы оказались его товарищи по партии Куйтим Шаля, Хаджи Авдюли и Висар Хоти.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что после того, как стало известно о том, что Арбен Гаши и его семья заражены коронавирусом, было проведено обследование 50 депутатов и чиновников, вступавших с ним в контакт.

Всего в Косово выявлено 3178 случаев заражения коронавирусом. 58 пациентов с COVID-19 скончались.

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