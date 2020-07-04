Ростов-на-Дону, , 11:52 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки выздоровели 276 пациентов с SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 4 июля.

За истекшие сутки количество выздоровевших пациентов с коронавирусом почти втрое превышает число новых случаев заражения. Так, если положительный результат теста на коронавирус получили 94 жителя Ростовской области, то выздоровевших — 276.

За весь период пандемии на Дону после коронавируса выздоровели уже 6 тыс. 720 человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, что за истекшие сутки от COVID-19 скончались ещё трое жителей Ростовской области.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области скончались ещё три пациента с коронавирусом