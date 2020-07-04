Алеппо, Сирия, , 07:59 — REGNUM Государственный телеканал в сирийском городе Алеппо возобновил свою работу, сообщил 3 июля его директор Абдулкарим Обейд.

«Мы рассказываем о реальном положении дел, чем живет город, какие события тут происходят. И, конечно, говорим о спорте», — сказал он.

Сейчас вещание ведётся из временной студии в здании местного университета. После восстановления основного здания редакция вернётся на прежнее место работы.

В период войны с террористами телецентр Алеппо был захвачен боевиками. Они использовали телевидение для трансляции радикальных идей, и в качестве склада боеприпасов.

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