Алеппо, Сирия, 4 июля 2020, 07:59 — REGNUM Государственный телеканал в сирийском городе Алеппо возобновил свою работу, сообщил 3 июля его директор Абдулкарим Обейд.
«Мы рассказываем о реальном положении дел, чем живет город, какие события тут происходят. И, конечно, говорим о спорте», — сказал он.
Сейчас вещание ведётся из временной студии в здании местного университета. После восстановления основного здания редакция вернётся на прежнее место работы.
В период войны с террористами телецентр Алеппо был захвачен боевиками. Они использовали телевидение для трансляции радикальных идей, и в качестве склада боеприпасов.
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