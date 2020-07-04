Каир, , 02:05 — REGNUM В Египте за прошедшие сутки выявили 1412 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщил официальный представитель египетского минздрава Халед Мегахед в заявлении.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории страны достигло 72 711. Также за 3 июля в Египте 81 пациент скончался от болезней, вызванных новым коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране жертвами осложнений COVID-19 стал 3201 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 3 июля, в странах Африки погибли от осложнений COVID-19 более 10 тысяч человек. Отмечается, что наибольшее число летальных случаев в результате заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировано в Египте.

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