Москва, , 21:06 — REGNUM Московская железная дорога (МЖД) устранила проблему, вызвавшую сбой в движении поездов в Рижском направлении. Об этом 3 июля сообщили на странице ЦППК в Twitter.

«Движение на МЦД-2 и Рижском направлении восстановлено по обоим путям», — говорится в информации.

Отмечается, что «коллеги из МЖД устранили проблему», сейчас прилагаются усилия, чтобы сократились опоздания поездов.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильного ливня между станциями «Тушино» и «Павшино» повредилась насыпь. МЖД направила к месту происшествия два вагона с щебнем.