Москва, , 20:49 — REGNUM Движение поездов на Филёвской линии Московского метрополитена вечером 3 июля оказалось нарушено из-за падения дерева на пути. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«На Филёвской линии временно нет движения поездов от станции «Киевская» до станции «Багратионовская» из-за дерева на пути», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в обратном направлении поезда продолжают следовать, но с увеличенными интервалами.

В департаменте добавили, что безопасности пассажиров ничто не угрожает, службы метрополитена в настоящее время работают над восстановлением движения.

Для проезда пассажирам рекомендуется пользоваться Арбатско-Покровской линией.