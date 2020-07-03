Венеция, Италия, , 19:24 — REGNUM Коэффициент распространяемости коронавируса в регионе Венето (Венеция) вновь начал расти, заявил в пятницу, 3 июля, глава региона Лука Дзайа.

Вина за это, по мнению политика, лежит на «безответственных» гражданах, которые игнорируют требования соблюдать санитарную дистанцию и не собираться большими группами.

Особенно безответственно ведут себя те, кто при необходимости пребывать на карантине идет в город, тем самым способствуя распространению инфекции, сказал Дзайа.

6 июля власти региона представят новые меры борьбы с эпидемией и вернут ранее отмененные ограничения, добавил он.

В конце апреля 2020 года в Италии начало снижаться число актуальных выявленных случаев коронавируса. По данным на 3 июля, умерли 34 833 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 15 (днем ранее — на 30).Выздоровели 191 467 человек, за день этот показатель увеличился на 384 (днем ранее — на 366). Число подтвержденных носителей выросло на 223 (днем ранее — на 201). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 241 184. В настоящее время заражены 14 884 человека — на 176 меньше, чем днем ранее.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10 — 15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить до 170 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница.