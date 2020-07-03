Симферополь, , 17:12 — REGNUM В Крыму приостанавливают приём организованных групп детей из других регионов. Решение принято до стабилизации эпидемиологической ситуации. Изменения внесены в указ главы республики Крым Сергея Аксёнова, документ опубликован 3 июля.

«Приостановить в гостиницах и иных средствах размещения, расположенных на территории Республики Крым, бронирование мест, приём и размещение организованных групп детей, прибывающих на территорию Республики Крым из других субъектов Российской Федерации для участия в различных мероприятиях туристической направленности (слёты, фестивали, спортивно-тренировочные сборы, экскурсии и др.), до стабилизации эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции», — говорится в документе.

Также тем же документом организациям, которые занимаются организацией детского отдыха, предписано приостановить бронирование мест, прием и размещение детей, за исключением проживающих в Крыму и Севастополе.

Как сообщало ИА REGNUM, на 3 июля в Крыму подтверждено 712 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 553 человека выздоровели. 30 скончались.