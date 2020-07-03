Курск, , 15:34 — REGNUM В Курской области ограничения в рамках режима повышенной готовности продлили до 19 июля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

До этого срока не возобновят работу ночные клубы, кинотеатры, развлекательные центры, массажные салоны, бани и бассейны. В общественных местах и транспорте жителя региона должны по-прежнему носить маски.

При этом с 6 июля возобновят работу косметические кабинеты, предприятия общепита площадью более 100 квадратных метров (кроме фудкортов), приступят к оказанию плановой медпомощи стоматологические клиники и областная клиническая больница, а также возобновятся спортивные сборы для участников сборных Курской области и России.

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