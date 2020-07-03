Краснодар, , 13:43 — REGNUM Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 21 июля, соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Документ опубликован на сайте администрации края.

«Продлить с 6 июля 2020 г. до 0 часов 00 минут 21 июля 2020 г. режим функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, введенный на территории Краснодарского края постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COV1D-19)», — говорится в постановлении.

Таким образом, в регионе продолжат действовать запреты на проведение массовых мероприятий — более ста человек. Также пока под запретом работа кинотеатров, аквапарков, бассейнов, бань. В регионе продолжает действовать масочный режим в общественных местах, также следует соблюдать санитарную дистанцию в полтора метра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе разрешили работу дельфинариев, фитнес-центров, разрешена работа всех мест размещения вне зависимости от номерного фонда, заработали рестораны. С 1 июля открылись детские здравницы — пока для детей из Краснодарского края.