Санкт-Петербург, , 12:38 — REGNUM В Петербурге задержали молодого человека, который распространял и доставлял наркотики, маскируясь под курьера популярной службы доставки готовой еды.

30 июня сотрудники патрульно-постовой службы полиции на Малой Балканской улице задержали 18-летнего уроженца Кемеровской области. Парень, ранее судимый за незаконное хранение наркотиков, находился в состоянии наркотического опьянения. При досмотре у него изъяли порошок белого цвета, которое оказалось психотропным веществом «амфетамин» массой около 2 грамм.

«В гараже в Купчино, который арендовал 18-летний юноша, полицейские обнаружили большое количество запрещенных веществ и предметы для расфасовки и закладки наркотиков», — рассказали 3 июля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Здесь же находилась сумка и одежда с логотипами службы доставки еды. Ранее юноша работал в этой службе, но не сдал амуницию после ухода. По оперативной информации, эти атрибуты он использовал в качестве прикрытия.

В гараже на Софийской улице наркодилер проводил фасовку наркотика. При обыске было изъято около 850 граммов амфетамина, расфасованного в пакетики. Также изъяты весы, предметы, используемые для расфасовки, полиэтиленовые пакетики со следами порошка.

По версии следствия, молодой человек для расфасовки и дальнейшего сбыта получил около 1 килограмма наркотика. Устанавливается источник приобретения вещества. Сотрудники полиции разыскивают соучастников подозреваемого, выясняют другие эпизоды его противоправной деятельности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ»). Подозреваемый задержан до избрания ему меры пресечения.