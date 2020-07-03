Цхинвал, , 12:05 — REGNUM В Южной Осетии медики выявили коронавирус SARS-CoV-2 у трех курсантов российских вузов, вернувшихся домой на каникулы. Об этом 3 июля рассказала агентству «Рес» замглавы Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева.

Она сообщила, что за последние сутки провели 21 тест на выявление коронавирусной инфекции. Все трое курсантов, у кого исследования показали положительный результат, к этому времени находились в карантине.

«Под наблюдением на сегодняшний день в Южной Осетии находится 284 человека, из них в медучреждениях республики — 215», — рассказала Гаглоева.

Стоит отметить, что до этого Южной Осетии коронавирус на территории республики не выявляли более недели. Ранее инфекцию обнаружили 24 июня у студента, приехавшего их России.

Всего SARS-CoV-2 в стране был выявлен у 85 человек. 68 из них были выписаны из медучреждений.

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