Саратов, , 11:54 — REGNUM Жителей Саратова в День семьи, любви и верности, 8 июля приглашают на праздничный онлайн-концерт, сообщили ИА REGNUM в городском управлении по культуре.

В этом день для зрителей выступят коллективы муниципальных учреждений культуры. В программу концерта войдут исполнение песен, демонстрация танцевальных номеров, «передающих энергию любви, нежности и счастья».

Запись праздничного концерта будет доступна в течение всего дня 8 июля в соцсетях в Инстаграм и ВКонтакте.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Пензе к 8 июля запланировали открыть памятник покровителям семьи — святым Петру и Февронии.

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