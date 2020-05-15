Пенза, , 15:56 — REGNUM В столице Пензенской области запланировано открытие на 8 июля памятника покровителям семьи — святым Петру и Февронии, сообщил губернатор региона Иван Белозерцев на своей странице в Twitter.

Глава области поздравил жителей с Международным днем семьи, который отмечают сегодня, 15 мая. И написал, что памятник покровителям семьи уже готов, он отлит в Смоленске и ждет отправки в Пензу.

«Планируется его открытие 8 июля — в день Семьи и Верности в сквере у Спасского собора», — добавил губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензе проводится реконструкция фонтана и благоустройство территории рядом с ним. Уже выполнена установка коллекторов чаши фонтана, завершаются работы по армированию и бетонированию подпорных стенок, идет подготовка бетонного основания.

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