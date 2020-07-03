Санкт-Петербург, , 10:39 — REGNUM В Санкт-Петербурге за последние сутки официально подтверждена смерть 45 человек от смертельно опасного заболевания COVID-19, вызываемого новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили 3 июля в федеральном оперативном штабе. Это самый высокий показатель в РФ за сутки.

Точно такой же уровень смертности был зафиксирован в Петербурге и за день до этого. А двумя днями ранее, 1 июля, было объявлено о смерти 46 человек.

Таким образом, с учетом новых данных, общее количество жертв COVID-19 в Санкт-Петербурге достигло 1272 человек.

Суточный показатель смертности от коронавирусной инфекции в Петербурге в очередной раз оказался самым высоким в стране: для сравнения — в Москве за минувшие сутки подтвердили смерть 34 больных. Других двузначных цифр нет ни в одном регионе России.

За последние сутки в РФ подтверждено 176 летальных случаев. За весь период по России умерло 9859 человек.

Напомним, в Петербурге вновь растет и суточное количество зараженных.

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