Екатеринбург, , 09:53 — REGNUM Детские сады в Екатеринбурге откроют свои двери с 6 июля 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте образования мэрии.

Учреждения заполнят на 50%, в них будут соблюдать все меры санитарной безопасности. В детских садах установят антисептики, всем детям, родителям и работникам будут измерять температуру при входе в здание. Сотрудники учреждений будут обязаны иметь средства индивидуальной защиты.

В помещениях будут установлены рециркуляторы воздуха, а также открытые переносные ультрафиолетовые облучатели для обеззараживания воздуха в отсутствии людей.

Откроются те учреждения, которые не закрыты на ремонт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об открытии детских садов на территории Свердловской области заявлял губернатор Евгений Куйвашев.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области откроют все детские сады