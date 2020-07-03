Саратов, , 09:43 — REGNUM В Саратовской области за сутки положительные тесты на коронавирус получил ещё 101 пациент. На 3 июля числятся носителями коронавируса в регионе 6746 человек. Выздоровели с начала пандемии 3680 пациентов, за сутки — 111 человек. С момента наблюдения скончались 44 пациента, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Новые случаи инфицирования из числа контактных лиц подтвердились у 19 человек, в 80 случаях — заражение из неустановленных источников, двое прибыли с признаками ОРВИ с других регионов.

Больше всего заразились коронавирусом лица в возрасте старше 60 лет — 49 человек, четверо детей в возрасте до 18 лет.

В лабораториях на сегодняшний день провели более 179,3 тыс. исследований, за сутки — свыше 2,6 тыс. тестов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области на 2 июля числились носителями коронавируса 6546 человек.

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