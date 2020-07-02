Саратов, , 09:04 — REGNUM В Саратовской области за сутки положительные тесты на коронавирус получили 99 пациентов. На 2 июля числятся носителями коронавируса в регионе 6546 человек. Выздоровели с начала пандемии 3569 пациентов, за сутки — 19 человек. С момента начала наблюдения скончались 44 пациента, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Новые случаи инфицирования из числа контактных лиц подтвердились у 18 человек, в 79 случаях — заражение из неустановленных источников, двое прибыли с признаками ОРВИ из других регионов.

Больше всего заразились коронавирусом лица в возрасте старше 60 лет — 3 человека, шесть детей в возрасте до 18 лет.

В лабораториях на сегодняшний день провели более 176,6 тыс. исследований, за сутки — свыше 2,9 тыс. тестов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области на 1 июля коронавирус подтвердили у 6546 человек.

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