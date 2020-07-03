Москва, , 09:22 — REGNUM В 2020 году от отпуска летом откажутся 43% жителей России. Планируют в отпуске остаться дома 19%, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Поедут в летний отпуск в деревню или на дачу 12% опрошенных, в турпоездки — 11%. Только 3% респондентов надеются на отпуск за границей.

Чаще от отпуска этим летом отказываются мужчины, чем женщины, — 46% против 39%, и респонденты моложе 24 лет (53%).

Опрос проведен 23−26 июня 2020 года в 255 населенных пунктах во всех округах РФ. Опрошены 1000 граждан старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году на летний отпуск жители России собираются потратить в среднем 49 тыс. 500 руб. (на одного человека).

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