Казань, , 17:56 — REGNUM Китай передал для Татарии 10 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для поддержания состояния тяжелых больных, сообщает пресс-служба минздрава РТ.

Восемь аппаратов, оказывающих кислородную поддержку, поступят в больницы Набережных Челнов, два — в Лениногорскую центральную районную больницу.

Оборудование уже прибыло и находится в Казани. В ближайшие дни аппараты ИВЛ передадут в инфекционные госпитали, развернутые для приема зараженных коронавирусной инфекцией.

Поддержку республиканским медикам организовали представители крупного бизнеса, которые обеспечили бесплатную поставку 10 аппаратов ИВЛ из Китая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле из Китая в Татарию доставили около 6 млн медицинских защитных масок, шесть линий для их производства, герметичные боксы для транспортировки зараженных коронавирусом.

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