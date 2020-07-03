Казань, , 09:14 — REGNUM В столице Татарии 2 июля провели рейд в общественном транспорте по соблюдению пассажирами масочно-перчаточного режима. За два часа выявили 42 нарушителя, сообщает городской комитет по транспорту.

У пассажиров в автобусах, проходящих через остановку «Станция метро Яшьлек» проверяли наличие индивидуальных средств защиты. Большинство соблюдают масочно-перчаточный режим. Выявили 11 фактов, когда маска находилась либо в руках, либо в сумке, но, увидев проверяющих, пассажиры надевали защитные средства. У 31 человека обнаружили отсутствие перчаток. Из общественного транспорта высадили 11 пассажиров. Остальным во избежание высадки пришлось исправиться и надеть маски с перчатками.

Ранее, 30 июня на семи городских остановках были проверены 312 единиц общественного транспорта. Не соблюдали масочно-перчаточный режим 116 человек, высади троих. Остальные 113 пассажиров надели маски и перчатки в присутствии проверяющих.

ИА REGNUM напоминает, в Казанском метро с помощью видеокамер фиксируют наличие масок на пассажирах и соблюдение ими социальной дистанции.

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