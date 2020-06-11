Казань, , 10:11 — REGNUM В Татарии начали определять соблюдение масочного режима и безопасной дистанции. Новая технология на основе искусственного интеллекта работает пока в тестовом режиме в казанском метрополитене на станции «Проспект Победы», сообщает пресс-служба министерства цифрового развития РТ.

С помощью технологий компьютерного зрения видеокамеры фиксируют наличие масок на пассажирах и соблюдение ими дистанции. Помимо метрополитена, такое наблюдение ведут и в магазинах, обслуживающих без продавцов в рамках проекта «Цифровая деревня».

Со слов авторов проекта, повсеместное внедрение технологии позволит организациям возобновить деятельность во время ограничений из-за пандемии. Также с помощью этой системы можно анализировать поток посетителей в магазинах и ресторанах. Основываясь на этих данных, жители смогут выбирать наиболее «безопасный» ресторан или магазин для посещения.

Так, в один из дней камеры зафиксировали, что 98% пассажиров на станции метро были в масках, 88% — соблюдали безопасную дистанцию, 1% — не соблюдали ни масочный режим, ни дистанцию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэр Казани Ильсур Метшин заявил на совещании в городской администрации 25 мая, что масочно-перчаточный режим в столице продлится как минимум до конца текущего года.

Читайте также: Казанский мэр: «масочный» режим сохранится как минимум до конца года