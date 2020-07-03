Бишкек, , 08:14 — REGNUM 6767 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрировано на территории Киргизии, включая 506 за последние сутки, 3 июля сообщает пресс-служба оперативного штаба республики по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Также сообщается, что за истекшие 24 часа от осложнений при COVID-19 умерло 10 больных — пятеро мужчин и пять женщин. Всего в республике подтверждено 76 летальных исходов среди пациентов с данным заболеванием

Еще 2655 человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

Отмечается, что в число выявленных зараженных входят 994 медика.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля правительство Киргизии выделило более 200 млн сомов (179 млн рублей) на выплату надбавок сотрудникам МВД, задействованным в борьбе с распространением SARS-CoV-2 во время режима чрезвычайного положения.

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