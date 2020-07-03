Вена, , 06:44 — REGNUM Повышение уровня радиации у северных границ России могло произойти из-за работ на ядерном реакторе, сообщили 2 июля в пресс-службе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Недавнее обнаружение небольшого повышения уровня радиоизотопов в Северной Европе, вероятно, связано с ядерным реактором, который работает или находится на техническом обслуживании», — говорится в сообщении.

Отмечается, что географическое расположение объекта, на котором мог произойти такой выброс, эксперты агентства установить не смогли. Вместе с тем, добавили там, концентрация радиоактивных веществ в окружающей среде очень низкая и не представляет опасности для людей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что никаких связанных с радиацией аварийных ситуаций на северо-западе России не было, система мониторинга радиационной безопасности не фиксировала их.

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