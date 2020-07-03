Чжэнчжоу, Китай, , 05:12 — REGNUM Вторая по длине река Китая Хуанхэ готовится вступить в сезон паводка, сообщает 2 июля агентство Синьхуа.

Нынешний паводковый сезон грозит продлиться до 31 октября текущего года, сообщили в Комиссии по защите реки Хуанхэ при Министерстве водных ресурсов КНР в провинции городе Чжэнчжоу, столице провинции Хэнань.

Гидрометеорологическая администрация прогнозирует увеличение объемов осадков в бассейне реки Хуанхэ на время паводкового сезона и высокую вероятность ливней и наводнений в верхних и средних течениях реки за указанный период.

Местные власти продолжат прогнозировать ситуацию, а также проводить работы по минимизации рисков и последствий наводнений во время паводкового сезона на реке Хуанхэ.