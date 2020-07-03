Пекин, , 04:54 — REGNUM Синий уровень погодной опасности продлен в Китае в связи с ливнями, обрушившимися на страну, сообщает 2 июля агентство Синьхуа.

Мощные ливни ожидаются на обширных территориях провинций Юньнань, Хубэй, Хунань, Аньхой и Цзянси с утра 2 июля по утро 3 июля, сообщили в Национальном метеорологическом центре.

В некоторых из этих регионов возможны ливни до 70 мм в час, сопровождаемые ураганами и грозами. Метеорологи рекомендуют властям подготовиться к возможным наводнениям. Населению же рекомендовано избегать лишний раз выходить на улицу.

Напомним, что ливни в Китае не прекращаются с начала июня, поэтому метеорологические ведомства страны 31 день подряд продлевают уровень погодной опасности разной степени.