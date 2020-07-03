Хабаровск, , 03:59 — REGNUM Власти Хабаровска купили земельный участок под новое кладбище — городу катастрофически не хватает мест для захоронений усопших, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

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Новое кладбище Хабаровска будет соответствовать требованиям религий, «Росавиации», «Росаэронавигации» и аэропорта. Некрополь откроют в 2021 году. Участки в 20 и 40 га расположены рядом с действующим Матвеевским кладбищем. Из городской казны выделено на покупку земли 122 млн рублей. Нового кладбища хватит на 30 лет и более. Чаще жители Хабаровска стали кремировать умерших родных.

Как сообщало ИА REGNUM, 61-летняя жительница города Серпухов-15 Жуковского района Калужской области обвиняется в кладбищенском вандализме.