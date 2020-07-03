Даллас, США, , 03:29 — REGNUM Ношение защитных масок в американском штате Техас объявили обязательным из-за резкого увеличения числа случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 2 июля сообщается на сайте властей региона.

Под данное правило попадают округа, где зафиксировано 20 или более активных заражений.

Кроме того, губернатор штата Грег Эббот разрешил главам городов и судьям самостоятельно вводить ограничения на собрания более 10 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в Техасе за сутки выявили 8076 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 168 062 подобных случаев.

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