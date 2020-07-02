Екатеринбург, 2 июля 2020, 19:23 — REGNUM Идею присвоить звание «Город трудовой доблести» Нижнему Тагилу поддержали почти 236 тысяч жителей города. Об этом заявил мэр Владислав Пинаев, передаёт департамент информполитики Свердловской области.
Нижнему Тагилу присвоили почётное звание согласно решению президента РФ Владимира Путина. По словам Пинаева, выразить словами ту гордость, которую мэр испытывает за город, сложно.
«В каждой тагильской семье бережно хранят воспоминания о героях-фронтовиках и тружениках тыла», — сказал градоначальник.
Подписи в поддержку звания оставили около 236 000 горожан (63% жителей).
Как сообщало ИА REGNUM, почётное звание присвоили и Екатеринбургу.
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