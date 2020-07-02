Берлин, , 18:53 — REGNUM Локальные вспышки коронавируса не могут не вызывать беспокойства в федеральном правительстве Германии, но местные власти пока успешно с ними справляются и должны продолжать эту работу, так как коронавирус не исчез и не исчезнет, пока не появится вакцина, заявила 2 июля канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе видеоконференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон Дер Ляйен.

«Мы отслеживаем ситуацию в ежедневном режиме. По Германии я могу сказать, что у нас есть локальные вспышки, которые удаётся подавлять. Я благодарю местные и земельные власти, которые решительно подавляют их, иногда с помощью бундесвера. Так и должно быть. Мы вступаем в зону риска из-за отпускных путешествий и должны внимательно следить за этой ситуацией», — заявила Меркель.

«Но мы видим каждый день, что вирус не исчез и не исчезнет, пока у нас не будет вакцины и лекарств», — пояснила Ангела Меркель.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, в мире зарегистрировано более 10 млн случаев заражения коронавирусом. ВОЗ предупреждает о высокой вероятности второй волны пандемии.

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