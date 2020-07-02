Ижевск, , 18:49 — REGNUM Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил всех, кто принимал участие в сборе подписей для присвоения столице республики звания «Город трудовой доблести». Было собрано 547 тыс. голосов в поддержку этой инициативы, написал глава региона на своей странице в социальной сети.

«В Ижевске было произведено более 11 млн винтовок и карабинов, около 1 млн пистолетов и револьверов, 1,5 млн ствольных заготовок для других оружейных заводов страны, более 240 тыс. противотанковых ружей Симонова и более 170 тыс. противотанковых ружей Дегтярева, около 15 тыс. авиационных пушек, более 130 тыс. авиационных пулеметов и более 80 тыс. станковых пулеметов, 100 противотанковых авиадесантных пушек», — напомнил он.

Также Бречалов отметил, что в годы войны непрерывно строилась железная дорога Ижевск — Балезино.

За трудовые заслуги в годы войны государственными наградами были удостоены 25 тыс. работников Ижевского машиностроительного завода № 74, более 4 тыс. работников Ижевского мотозавода и 326 передовиков производства завода «Ижсталь».

"В год 260-летия города Ижевска и завода «Ижсталь», в год 75-летия Великой Победы получить такое звание бесценно!», — заключил глава Удмуртии.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня на совещании оргкомитета «Победа» президент России Владимир Путин поддержал присвоение Ижевску звания «Город трудовой доблести». Соответствующий документ будет подписан в ближайшее время. Также в Приволжском федеральном округе звание будет присвоено Нижнему Новгороду, Самаре, Перми, Саратову, Ижевску, Уфе и Ульяновску. Всего в России почетное звание будет присвоено 20 городам.

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