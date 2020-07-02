Ново-Огарево, Московская область, , 15:43 — REGNUM Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о присвоении Ижевску звания «Город трудовой доблести». Об этом он заявил на совещании с оргкомитетом «Победа».

По его словам, соответствующий документ будет подписан в ближайшее время.

Также в Приволжском федеральном округе звание будет присвоено Нижнему Новгороду, Самаре, Перми, Саратову, Ижевску, Уфе и Ульяновску. Всего в России почетное звание будет присвоено 20 городам.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля глава Ижевска Олег Бекмеметьев подвел предварительные итоги сбора подписей за присвоение столице Удмуртии почетного звания «Город трудовой доблести». За семь дней общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ более 250 тыс. ижевчан, пришедших на избирательные участки, поддержали инициативу о присвоении городу этого высокого статуса. Ранее было собрано ещё порядка 150 тысяч подписей за эту инициативу. В Ижевске проживает более 648 тыс. человек.