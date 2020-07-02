Саратов, , 18:20 — REGNUM В честь озвученного президентом России Владимиром Путиным решения о присвоении Саратову звания «Город трудовой доблести» над областным центром прогремит салют. Такое сообщение оставил у себя на странице в Instagram мэр города Михаил Исаев.

Салют Алексей Колчин © ИА REGNUM

Фейерверк проведут по такому поводу 2 июля в 22:00 на Соколовой горе. Также прямая трансляция салюта будет доступна на странице градоначальника в соцсетях.

ИА REGNUM напоминает, что 2 июля стало известно, что Саратову присвоят звание «Город трудовой доблести». Вместе с Саратовом это звание получат еще 19 городов. Документ о присвоении звания городам президент РФ подпишет в ближайшее время.

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