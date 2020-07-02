Саратов, 2 июля 2020, 16:44 — REGNUM В Саратовской области одновременно с основным голосованием по внесению поправок в Конституцию РФ собирали подписи в поддержку инициативы по присвоению областному центру звания «Город трудовой доблести».

Саратов
Саратов
Alexxx Malev
Саратовский нефтеперерабатывающий завод
Саратовский нефтеперерабатывающий завод
Alexxx Malev

Мэр Саратова Михаил Исаев поблагодарил каждого, кто поддержал эту инициативу. «Своими голосами и своей активностью Вы помогли Саратову стать ближе к получению заслуженного звания, которое предопределено его «трудовой биографией» за период военного времени. Активное участие в этом приняли не только жители Саратова, но и других муниципальных образований нашего региона, за что отдельные слова благодарности в их адрес», — добавил градоначальник. В поддержку этой инициативы свои подписи поставили более миллиона человек.

Михаил Исаев
Михаил Исаев
Council.gov.ru

2 июля стало известно, что столице Саратовской области присвоят звание «Город трудовой доблести». Вместе с Саратовом это звание получат еще 19 городов. Документ о присвоении звания городам президент РФ подпишет в ближайшее время.

Саратовский завод «Серп и Молот»
Саратовский завод «Серп и Молот»
ИринаЯ

Ранее ИА REGNUM сообщало, присвоение звания Города трудовой доблести для Саратова позволит сохранить уникальный опыт и память саратовцев, которые берегут для будущих поколений.

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