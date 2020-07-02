Новосибирск, , 15:54 — REGNUM Город Новосибирск получил высокое звание «Город трудовой доблести». Решение принято сегодня, 2 июля, на заседании оргкомитета «Победа». Инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин.

Документ будет подписан в ближайшее время.

«Наш город заслужил это признание, — прокомментировал решение мэр Новосибирска Анатолий Локоть на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». — В годы войны в Новосибирск эвакуировали десятки заводов, институтов, учреждений культуры. 1418 дней и ночей новосибирцы стояли у станков, обеспечивая фронт боеприпасами, орудиями, техникой, амуницией и многим другим. Они внесли огромный вклад в Победу советского народа в самой кровопролитной войне в истории человечества».Градоначальник поблагодарил «каждого, кто поддержал инициативу присвоения Новосибирску столь почётного статуса».Сегодня Новосибирский государственный академический театра оперы и балеты покажет светомузыкальное представление, а в небе над городом вспыхнут огни фейерверка.

Трансляция начнётся в 22:40 (время местное) на телеканале ОТС и сайте https://tv.novo-sibirsk.ru.