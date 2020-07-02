Казань, , 15:52 — REGNUM Сегодня, 2 июля, президент России Владимир Путин поддержал инициативу оргкомитета «Победа» о присвоении звания Казани — «Город трудовой доблести». Наряду со столицей Татарии это звание получили еще 19 городов, среди них — Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи.

Соответствующий документ будет подписан президентом РФ в ближайшее время.

Ранее ИА REGNUM сообщало, за присвоение Казани звания «Города трудовой доблести» 2,4 млн человек подписали обращение к президенту страны Владимиру Путину.

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