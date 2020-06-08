Казань, , 14:52 — REGNUM За присвоение Казани звания города трудовой доблести 2,4 млн человек подписали обращение к президенту страны Владимиру Путину, сообщает пресс-служба мэрии города.

Эту идею поддержали не только жители республики, но и ветеранские организации, промышленные предприятия Казани, общественные организации Москвы, все татарские культурные центры страны и зарубежья, рассказал мэр Казани Ильсур Метшин.

Город в годы войны был одним из важнейших научных и промышленных центров. Практически все предприятия выпускали военную продукцию. Казань вместе со всем героическим советским народом внесла большую лепту в победу в Великой Отечественной войне, дополнил речь градоначальник.

Кроме того, все необходимые документы, а также полученные обращения приложены к ходатайствам главы республики Рустама Минниханова и Госсовета РТ и направлены в адрес президента страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, истории, полные огромного уважения, восхищения и боли, хранятся и передаются из поколения в поколение. Так, портал мэрии Казани в рубрике «Город трудовой доблести» публикует материалы, где казанцы делятся уникальными историями своих родных.

Читайте также: Семейный архив: истории из жизни тыла и Казанского рубежа публикует мэрия