Сухум, , 15:51 — REGNUM Памятные мероприятия в честь погибших участников Тамышского десанта прошли в Абхазии 2 июля. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Сообщается, что цветы к Мемориалу Славы в Тамыше возложили президент Абхазии Аслан Бжания вместе со спикером парламента республики Валерием Кварчией, командующим в 1993 году Восточным фронтом Мирабом Кишмарией и другими официальными лицами. В мероприятии участвовали местные жители, школьники, а также родственники и близкие погибших.

Напомним, в ходе Отечественной войны Абхазии в ночь с 1 на 2 июля 1993 года в районе села Тамыш был высажен морской десант для того, чтобы перекрыть дорогу. Его задачей было не допустить переброску подкреплений во время освобождения абхазской армией Сухума от оккупировавших его грузинских подразделений.

Десант с задачей справился и не допустил 11 батальонов противника, пока основные силы Восточного фронта освобождали абхазскую столицу.