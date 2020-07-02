Москва, , 13:54 — REGNUM Сроки приемной кампании-2020 в Российской Федерации сдвинуты на месяц, подача документов проходит дистанционно. Об этом 2 июля заявил заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Сроки приемной кампании сдвинуты, чтобы максимально избежать влияния коронавирусной инфекции. Основная масса абитуриентов сможет подать документы в университеты до 18 августа. Если вуз проводит дополнительные вступительные испытания, то сроки более ранние. Абитуриенты должны следить за правилами приема и сроками на официальных сайтах заведений», — объяснил Афанасьев.

Второе важное изменение, которое отметил Афанасьев, касается способа подачи документов: «Этот процесс идет с 20 июня. Абитуриентам не нужно дожидаться результатов ЕГЭ. Документы можно подавать уже сейчас, оценки за экзамены будут браться вузами из информационной системы. Даже оригинал аттестата необязателен при подаче документов, можно отправить фото, а оригинал предоставить в течение учебного года».

Афанасьев также отметил, что все университеты обязаны принимать документы дистанционно, более того, в 54 вуза страны подать документы можно через портал Госуслуг. В регионах, в которых интернет малодоступен, можно воспользоваться почтовой отправкой.

По словам Афанасьева, остальные правила подачи документов остались прежними: абитуриент имеет право подать документы не более чем в пять университетов и на три направления в каждом.