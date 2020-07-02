Нур-Султан, , 13:32 — REGNUM Размер штрафа за нарушение карантинного режима в Казахстане для физических лиц составит 30 месячный расчетных показателей (МРП), или $205. Об этом 2 июля заявил заместитель председателя правительства республики Ералы Тугжанов на брифинге.

Размер штрафа для юридических лиц составит от 230 МРП ($15,7 тыс.). Заместитель премьер-министра отметил, что соответствующий нормативный акт планируется принять до 5 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 июля в Казахстане вводят новые ограничительные мероприятия. Гражданам республики запрещается собираться в общественных местах группами более трех человек, запрещается также проводить массовые мероприятия.

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