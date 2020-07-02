Санкт-Петербург, , 12:39 — REGNUM Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд поместил под арест четырех человек, которых обвиняют во взяточничестве при строительстве объектов Министерства обороны РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Всего по уголовному делу проходят 12 подозреваемых.

Напомним, ранее стало известно, что по 20 адресам в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Псковских областей прошли обыски. Сотрудники оперативных служб искали доказательства того, что в 2019—2020 годах участники организованной преступной группировки, в которую входили сотрудники строительного надзора Минобороны и другие лица, сговорились использовать свои служебные полномочия, чтобы получить взятки на общую сумму почти в 10 млн рублей.

По версии следствия, злоумышленники получали средства от представителей различных коммерческих организаций, являющихся застройщиками по заказам Минобороны по капитальному строительству, ремонту и реконструкции объектов военной инфраструктуры Западного военного округа.

Деньги были «гарантом» того, что исполнители госконтрактов получат от злоумышленников заключения о соответствии объектов требованиям технических регламентов и проектной документации. А кроме того, их не будут привлекать к административной ответственности за совершенное правонарушение в области строительства.

Пока перед судом предстали четыре человека: Игорь Касминин, подозреваемый в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.210, ч.6 ст.290 и трёх преступлений, предусмотренных пп. а, в ч.5 ст.290 УК РФ. Николай Развозин, подозреваемый в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.210, ч.6 ст.290 УК РФ, восьми преступлений, предусмотренных пп. а, в ч.5 ст.290 УК РФ, и двух преступлений, предусмотренных п. а ч.5 ст.290 УК РФ.

Елена Прудская, обвиняемая в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.210 УК РФ, трех преступлений, предусмотренных ч.6 ст.290 УК РФ, и четырех преступлений, предусмотренных пп. а, в ч.5 ст.290 УК РФ. Денис Моджиевский, подозреваемый в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.210, трёх преступлений, предусмотренных ч.6 ст.290, восьми преступлений, предусмотренных пп. а, в ч.5 ст.290 и двух преступлений, предусмотренных п. а ч.5 ст.290 УК РФ.

Касминину избрана мера в виде заключения под стражу. Подозреваемый считал, что в удовлетворении ходатайства следствия должно быть отказано.

«Он согласен сотрудничать со следствием, признаёт некоторые из указанных в постановлении о возбуждении уголовного дела эпизоды его противоправной деятельности. Срок меры — 25.08.2020», — отметили в суде.

Такая же мера была избрана и Моджиевскому, который просил суд отказать в удовлетворении ходатайства следствия, поскольку он имеет постоянное место жительства в Санкт-Петербурге и готов сдать правоохранительным органам свой заграничный паспорт.

Двое других фигурантов — Прудская и Развозин — избран домашний арест, чему оба не возражали и полностью признали свою вину.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге идут обыски по адресам, имеющим отношение к Минобороны