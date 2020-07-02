Санкт-Петербург, , 12:13 — REGNUM Петербургские власти раскрыли подробности об обстоятельствах смерти 45 человек от COVID-19, которые попали в суточную статистику 2 июля.

Так, как сообщает комитет по здравоохранению, 40 заключений о смерти были выданы комиссией по анализу летальных исходов, задержка работы которой ранее составляла более месяца, еще пять заключений были выданы на основе медицинских свидетельств о смерти.

Среди попавших в статистику 2 июля — 25 мужчин в возрасте от 42 лет до 91 года и 20 женщин — от 22 до 90 лет.

«Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19», — заявили в Смольном.

Пациенты имели и сопутствующие хронические заболевания: гипертоническую болезнь, кардиосклероз, атеросклероз, ожирение, сахарный диабет, цереброваскулярную болезнь, хроническую обструктивную болезнь легких, онкологические заболевания.

Комитет по здравоохранению прекратил сообщать, когда именно скончались пациенты, попадающие в статистику, то есть какова задержка работы комиссии: в последний раз данные об этом появились 13 июня, тогда власти сообщали о смертях на начало месяца.

Напомним, Петербург не первый день остается лидером по суточной смертности в стране, в то время как число вновь выявленных случаев заражения коронавирусом в северной столице ниже, чем в других регионах. Официально Смольный не комментирует причины, приведшие к таким расхождениям. Напомним также, что в мае 2020 года смертность в Петербурге выросла на 32% по сравнению с маем 2019 года, но в ежедневную «коронавирусную» статистику в течение мая и начала июня эти летальные исходы, судя по всему, не попадали.

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