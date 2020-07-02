Казань, , 11:20 — REGNUM В Татарии на 2 июля коронавирус выявили всего у 4634 человек, за сутки положительные тесты получили еще 39 пациентов, информирует республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Всего с момента наблюдения выздоровели после заражения SARS-CoV-2 3720 человек (за сутки — 10 пациентов), скончались 16 человек.

Из числа новых носителей вируса в стационары госпитализированы пять человек, 34 — лечатся на дому. Больше всего заболевших зарегистрировано в возрасте от 30 до 50 лет — 18 человек. Из числа новых зараженных — 21 человек проживают в Казани.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Приволжском федеральном округе на 2 июля выявили 941 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 74 902 случаев.

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