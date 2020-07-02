Москва, , 10:10 — REGNUM Общее количество проведенных на территории России тестов на коронавирус на сегодняшний день превысило 20 миллионов. Об этом 2 июля сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

«По состоянию на 01.07.2020 проведено 20 168 904 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время в России из-за подозрения на коронавирус под наблюдением медиков находится 286 647 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что исследование популяционного иммунитета населения России к новой коронавирусной инфекции организовано Роспотребнадзором.