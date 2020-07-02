Южно-Сахалинск, , 09:46 — REGNUM Власти Сахалина приняли решение открыть регион для туристов с 6 июля, об этом в ходе прямого эфира заявил губернатор области Валерий Лимаренко.

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Как сообщил глава региона, туризм будет организованным. В настоящее время туроператоры проходят специальное обучение.

Прибывающие в регион туристы будут проходить обследование, после получения справок о здоровье их будут размещать в забронированных гостиницах. Экскурсии будет разрешено проводить только специально обученным представителям туристических организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Сахалинской области приняли решение отменить обязательную обсервацию для прибывающих на Сахалин со справкой об отрицательном тесте на коронавирус.