Саратов, , 21:04 — REGNUM В Саратовской области на 1 июля числятся носителями коронавируса 6546 человек, за сутки инфицированы ещё 102 пациента. Выздоровели с начала пандемии 3550 пациентов, за сутки — 206 человек. С момента начала наблюдения скончались 44 пациента, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Новые случаи инфицирования из числа контактных лиц подтвердились у 21 человека, в 79 случаях — заражение из неустановленных источников, двое прибыли с признаками ОРВИ из других регионов.

Больше всего заразилось коронавирусом лиц в возрасте старше 60 лет — 44 человека, шесть детей в возрасте до 18 лет.

В лабораториях на сегодняшний день провели более 173,7 тыс. исследований, за сутки — свыше 2,5 тыс. тестов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области жителей просят принять участие в бесплатном исследовании на наличие антител к коронавирусной инфекции.

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