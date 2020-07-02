Саратов, , 08:45 — REGNUM За внесение изменений в Конституцию РФ проголосовали 82,24% (1 млн 187 тыс. 697 человек) избирателей Саратовской области, сообщает региональный ЦИК.

Всего в общероссийском голосовании приняли участие 1 878 644 саратовцев. Против поправок в основной закон страны высказались 16,96% (244 тыс. 989 человек) избирателей. Недействительными признали 11 562 бюллетеня. Всего выдано 1 млн 446 тыс. 168 бюллетеней, в ящики для голосования попали 1 млн 444 тыс. 248 экземпляров. КОИБами оснащены были 284 участка.

ИА REGNUM ранее сообщал, в Саратовской области в единый день голосования работали 1809 основных и 39 временных участков.

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