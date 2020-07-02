Саратов, , 03:21 — REGNUM Из общего числа жителей Саратовской области, пришедших 1 июля 2020 года на участки для голосования, 82,24% поддержали внесение изменений в Конституцию РФ. Об этом ИА REGNUM сообщает со ссылкой на данные ГАС Выборы.

На вопрос, одобряют ли они изменения в Конституцию Российской Федерации, высказались 1 185 955 участников голосования — 82,24%.

По данным ЦИК региона, в единый день голосования работали 1809 основных и 39 временных участков. 284 участка оснастили комплексами обработки избирательных бюллетеней. В целом было выдано 1 911 307 бюллетеней. К 1 июля уже проголосовали 66,35% жителей Саратовской области. Показатель проголосовавших к этому дню по Саратову составлял 63,93%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, в Нижегородской области внесение изменений в Конституцию РФ 1 июля 2020 года поддержали 79,18% жителей, в Башкирии — 89,7%, в Татарии — 83,4%, в Кировской области — 71,1%, в Пензенской области — 85,2%.