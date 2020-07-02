Токио, , 07:46 — REGNUM Очень яркий метеор пролетел над японской столицей Токио в ночь на 2 июля, сообщает агентство Kyodo.

https://twitter.com/kyodo_english/status/1278523912775557120

Большое число жителей столицы Японии утверждает, что слышали громкий взрыв и видели яркое свечение. При этом представители полиции и пожарных служб заявили, что никакого ущерба не было зафиксировано.

В национальной астрономической обсерватории Японии заявили, что наблюдают метеоры ежемесячно. Однако слышать звук взрыва или какого-либо хлопка — достаточно редкое явление.

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга подтвердил, что никакого ущерба в префектурах Токио и Канагава зафиксировано не было. В настоящее время японские власти собирают всю информацию о произошедшем.