Вашингтон, , 07:29 — REGNUM ПК-версия игры Halo 3, которая выйдет в рамках Master Chief Collection, получит дополнение в виде ракетных ранцев. Об этом 2 июля сообщил портал Screen Rant.

Студия 343 Industries, завершившая этап тестирования версии Halo 3 для ПК, сообщила, что изначально разработчики хотели добавить эти устройства ещё в Halo: Combat Evolved (2001), однако в итоге они отказались от этой идеи незадолго до релиза. Причиной стало то, что управление персонажем, надевшим ранец, было слишком сложным.

При разработке версии Halo 3 для ПК они упростили его, приведя в соответствие с управлением в Halo Reach, и, таким образом, решили сделать ракетные ранцы официальной частью игры. Отмечается, что они не будут являться основной частью игры, геймеры смогут получить их в качестве уникальной награды.

343 Industries пока не назвала дату релиза ПК-версии Halo 3. Игра станет очередным дополнением комплекта Halo: Master Chief Collection, в рамках этого проекта разработчики выпускают ПК-версии игр, ранее вышедших на платформе XBox.

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